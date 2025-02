PAK vs NZ, ODI Tri-Series 2025 Final Match Scorecard: खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने दिया 243 रनों का लक्ष्य, मोहम्मद रिज़वान और सलमान आगा ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, Tri-Series 2025 Final Match 2025: पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज (Pakistan ODI Tri-Series, 2025) का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 14 फ़रवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की टीम की अगुवाई मोहम्मद रिज़वान (Mohammad Rizwan) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में हैं. न्यूजीलैंड ने लीग में खेले अपने दोनों मैच जीतकर ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बनाई है. न्यूजीलैंड ने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था जबकि दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका को मात दी थी. PAK vs NZ ODI Tri-Series 2025 Final Live Toss & Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, न्यूजीलैंड पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और मैच का लाइव स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

New Zealand need 243 to lift the tri-series trophy undefeated 🏏

Can Pakistan bowlers step up and defend this moderate total❓#PAKvsNZ pic.twitter.com/UtNb5cOPAO

— CricWick (@CricWick) February 14, 2025