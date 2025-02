PAK vs NZ ODI Tri-Series 2025 Final Live Toss & Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, न्यूजीलैंड पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और मैच का लाइव स्कोरकार्ड

Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज (Pakistan ODI Tri-Series, 2025) का फाइनल मुकाबला 14 फ़रवरी(शुक्रवार) को कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह से न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी करेगी, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अब तक 117 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम ने 52 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 61 मैचों में जीत दर्ज की है. 3 मैच बिना परिणाम के रहे हैं और 1 मैच टाई हुआ है. दोनों टीमों के बीच ये प्रतिस्पर्धा हमेशा रोमांचक रही है, जिसमें पाकिस्तान ने अब तक बेहतर प्रदर्शन किया है. यह भी पढ़ें: वनडे ट्राई सीरीज के फ़ाइनल में पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड होगा कड़क मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान ने जीता टॉस

🚨 TOSS ALERT 🚨

Pakistan win the toss and elect to bat first in the tri-series final 🏏#3Nations1Trophy | #PAKvNZ pic.twitter.com/WLlnH9KaAs

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 14, 2025