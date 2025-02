NEP W vs NED W 4th T20 2025 Scorecard: नीदरलैंड ने नेपाल को 15 रन से हराया, हीदर सीगर्स ने गेंद और बल्ले से किया शानदार प्रदर्शन, यहां देखें स्कोरकार्ड

Nepal Womens National Cricket vs Netherlands Womens National Cricket Team 4th T20 2025 Scorecard: नेपाल महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 ट्राई-सीरीज का चौथा टी20 आज यानी 2 फरवरी को कीर्तिपुर के त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में खेला गया. इस मैच में नीदरलैंड की नेपाल को 15 रन से हरा दिया. इसके साथ ही नीदरलैंड ने ट्राई-सीरीज में अपनी दूसरी जीत दर्ज की. इस मैच में नीदरलैंड की ओर से आइरिस ज़्विलिंग ने शानदार गेंदबाजी की. आइरिस ज़्विलिंग ने 4 ओवर में 15 रन और 1 मेडेन ओवर फेककर 2 विकेट चटकाई. जबकि हीदर सीगर्स ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया. हीदर सीगर्स ने गेंदबाजी में दो विकेट चटकाई और बल्ले से से 26 रन का योगदान दी.

मैच की बात करें तो नीदरलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाई. नीदरलैंड ने शुरूआती 3 ओवर में नीदरलैंड की सलामी जोड़ी ने 28 रन जोड़ दिए. इसके बाद पूजा महतो ने फेबे मोलकेनबोअर को 21 रन पर बोल्ड कर दिया. फिर अगले ओवर में मनीषा उपाध्याय ने स्टेरे कालिस को 8 आउट कर दिया. यहां से नीदरलैंड के लिए वापसी करना मुश्किल हो गया और कोई बड़ी साझेदारी नहीं पनप पाई.

𝗔𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗡𝗲𝗽𝗮𝗹 🔥

Huge cheers to Heather Siegers for her performance and well-deserved Player of the Match award.

Let’s keep the momentum blazing and charge forward to the next match!#kncbcricket #kncbwomen #t20cricket #NEPvsNED pic.twitter.com/SBpSsFKm9r

— Cricket🏏Netherlands (@KNCBcricket) February 2, 2025