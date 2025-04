LSG vs GT, TATA IPL 2025 26th Match 1st Inning Scorecard: गुजरात टाइटंस ने जीता लखनऊ सुपर जायंट्स को दिया 181 रनों का लक्ष्य, शुभमन गिल ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans, TATA IPL 2025 26th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 26वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) बनाम गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में एलएसजी की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. जबकि, जीटी की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अबतक शानदार रहा है. लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस के मैच का स्कोरकार्ड Live

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

GT finishes strong at 180/6 after 20 overs!

Can LSG chase it down? Second innings loading...

