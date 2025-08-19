Keshav Maharaj Milestone in ODI: केशव महाराज ने वनडे में पहली बार किया ये खास कारनामा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में पांच विकेट झटक रचा इतिहास

केशव महाराज (Photo Credit:X@ProteasMenCSA)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का पहला मुकाबला 19 अगस्त(मंगलवार) को केर्न्स (Cairns ) के कैज़ली स्टेडियम(Cazaly's Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज केशव महाराज(Keshav Maharaj) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2025 के पहले वनडे मैच में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अपने करियर का पहला पंजा खोला हैं. महाराज की यह स्पेल न केवल टीम के लिए महत्वपूर्ण रही, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को भी पूरी तरह चौंका दिया. दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 297 रनों का लक्ष्य, टेम्बा बावुमा और ए़डेन मार्कराम ने खेली अर्धशतकीय पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

केशव महाराज ने केवल 4.2 ओवरों में पाँच विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर दिया. उन्होंने मर्नस लैबुशने, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी और आरोन हार्डी के विकेट चटकाए. उनकी गेंदबाजी रही इतनी प्रभावशाली कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उनके साम्राज्य में फंस गए और टीम का मकसद अंत तक हासिल नहीं कर पाई. महाराज ने अपनी बेलेंट लाइन और वेरिएशन से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बहुत मुश्किल में डाल दिया. उनकी स्लोअर गेंद और लगातार विकेट लेने की क्षमता ने मैच का रुख साउथ अफ्रीका के पक्ष में मोड़ दिया. महाराज ने इस स्पेल के दौरान सिर्फ 33 रन दिए, उनकी इकोनॉमी 3.30 रही, जो वनडे क्रिकेट में स्पिनरों के लिए बहुत ही प्रभावशाली आंकड़ा है.

इस पांचा विकेट की मदद से महाराज ने वनडे क्रिकेट में अपनी पहली पांच विकेट की परफॉर्मेंस दर्ज की है. इससे पहले उन्होंने कई मैचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब पहली बार उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है जो उनके करियर में मील का पत्थर साबित होगा. महाराज के इस प्रदर्शन ने साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौके पर काबू पाने और मैच पर कब्जा जमाने में मदद की. उनकी गेंदबाजी ने विरोधी टीम के हिस्से में निराशा और दबाव बढ़ाया, जिससे उन्हें जीत की राह आसान हो गई.