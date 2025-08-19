SA vs AUS 1st ODI 2025 Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 297 रनों का लक्ष्य, टेम्बा बावुमा और ए़डेन मार्कराम ने खेली अर्धशतकीय पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का पहला मुकाबला 19 अगस्त(मंगलवार) को केर्न्स (Cairns ) के कैज़ली स्टेडियम(Cazaly's Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 296 रन पर आठ विकेट खोकर अपनी पारी समाप्त की. कप्तान टेम्बा बावुमा और ए़डेन मार्कराम ने शानदार अर्धशतक जमाकर पारी को संभाला, लेकिन अंतिम ओवरों में विकेट गंवाने से टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में चूक गई. जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया को 297 रनों का लक्ष्य मिला है.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत सधी हुई रही. विकेटकीपर बल्लेबाज़ रयान रिकेल्टन (33 रन, 43 गेंद) ने टिककर खेला और मार्कराम के साथ मिलकर साझेदारी बनाई. मार्कराम ने शानदार अंदाज़ में 82 रन (81 गेंद, 9 चौके) बनाए और टीम को मज़बूती दी. कप्तान टेम्बा बावुमा ने भी जिम्मेदार पारी खेलते हुए 74 रन (84 गेंद) जोड़े। वहीं, मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने 57 रन (56 गेंद, 7 चौके, 1 छक्का) ठोककर तेज़ी से रन बनाए.

हालाँकि, बीच में त्रिस्टन स्टब्स शून्य पर और डेवाल्ड ब्रेविस सिर्फ 6 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, जिससे टीम की लय बिगड़ गई. अंत में वियान मुल्डर (31 रन, 26 गेंद) ने छोटी लेकिन अहम पारी खेली और स्कोर को 296 तक पहुँचाया.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे सफल गेंदबाज़ ट्रैविस हेड रहे, जिन्होंने अपने 9 ओवरों में 57 रन देकर 4 विकेट झटके और दक्षिण अफ्रीका की मज़बूत होती पारी को तोड़ दिया. बेन ड्वार्शुइस ने 2 विकेट (53 रन) लिए, जबकि एडम ज़म्पा ने 1 विकेट (58 रन) हासिल किया. जोश हेज़लवुड बेहद किफ़ायती रहे और 8 ओवर में सिर्फ 36 रन दिए, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली. अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ इस लक्ष्य का पीछा किस अंदाज़ में करते हैं. कैर्न्स की पिच पर रात में ओस का असर देखने को मिल सकता है, जिससे बल्लेबाज़ों को फायदा हो सकता है. लुंगी ए़नगिडी और केशव महाराज जैसे गेंदबाज़ ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर को चुनौती देंगे.