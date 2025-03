International Cricket Match Schedule For Today: आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा तीसरा टी20 मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 21 मार्च के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

International Cricket And WPL 2025 Match Schedule For Today: 20 मार्च को इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया. आज यानी 21 मार्च का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. न्यूजीलैंड समेत कई बड़ी टीमें मैदान में उतरेंगी, जो दर्शकों के लिए एक शानदार क्रिकेटिंग अनुभव लेकर आएंगी. आज न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. इसके अलावा न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. जबकि, नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. चलिए आज यानी 21 मार्च को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand Women vs Australia Women, 1st T20I Match Key Players To Watch Out: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

21 मार्च का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

तारीख और दिन मैच स्थान समय(IST) टेलीकास्ट/ स्ट्रीमिंग 21 मार्च 2025 न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान, तीसरा टी20 मुकाबला ऑकलैंड, ईडन पार्क 11:45 AM सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, सोनी लिव ऐप और वेबसाइट 21 मार्च 2025 न्यूजीलैंड महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला, पहला टी20 मुकाबला ऑकलैंड, ईडन पार्क 07:15 AM सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, सोनी लिव ऐप और वेबसाइट 21 मार्च 2025 नामीबिया बनाम कनाडा, तीसरा टी20 मुकाबला विंडहोक, नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड 05:30 PM FanCode ऐप और वेबसाइट

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.