IND vs SA ICC U19 Womens T20 WC 2025 Final Live Streaming: आज फाइनल में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

India under-19 Team (Photo: @BCCIWomen)

Indian Womens Under 19 National Cricket Team vs South Africa Womens Under 19 National Cricket Team: आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का फाइनल मैच आज यानी 2 फरवरी को भारतीय महिला अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका महिला अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यब मुकाबला कुआलालंपुर के बयूमास ओवल में खेला जाएगा. दोनों टीमें टूर्नामेंट में अपराजित रही हैं. भारत ने अपने सभी छह मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका पांच मौकों पर विजेता बनी. जबकि एक मैच बारिश के कारण धुल गया. निकी प्रसाद की अगुवाई में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी. वहीं कायला रेनेके की कप्तानी साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया. दोनों टीमों टूर्नामेंट में एक मजबूत टीम उभर के आईं हैं. ऐसे में रोमांचक मैच की उम्मीद हैं.

आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का फाइनल भारतीय महिला और साउथ अफ्रीका महिला के बीच कब खेला जाएगा?

आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारतीय महिला और साउथ अफ्रीका महिला के बीच 2 फरवरी रविवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:00 बजे कुआलालंपुर के बयूमास ओवल में खेला जाएगा.

आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का का फाइनल भारतीय महिला और साउथ अफ्रीका महिला के बीच मुकाबला कहां देखें?

भारत में टीवी पर आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारतीय महिला और साउथ अफ्रीका महिला के बीच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर किया जाएगा. जबकि लाइव स्ट्रीमिंग डिज़्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट उपलब्ध होगी. ऐसे में फैंस यहां से मुकाबला का लुफ्त उठा सकतें हैं.

दोनों टीमों की स्क्वाड

दक्षिण अफ्रीका महिला U19 टीम: जेम्मा बोथा, सिमोन लॉरेन्स, फे काउलिंग, कायला रेनेके (कप्तान), काराबो मेसो (डब्ल्यू), मिके वैन वूर्स्ट, सेशनी नायडू, लुयांडा नज़ुज़ा, एशले वैन विक, मोनालिसा लेगोडी, नथाबिसेंग निनी, दियारा रामलाकन, डिएड्रे वैन रेंसबर्ग, चैनल वेंटर, जे लेह फ़िलैंडर

भारत महिला U19 टीम: जी कमलिनी (डब्ल्यू), गोंगाडी तृषा, सानिका चालके, निकी प्रसाद (सी), ईश्वरी अवसारे, मिथिला विनोद, आयुषी शुक्ला, जोशीता वी जे, शबनम एमडी शकील, परुनिका सिसौदिया, वैष्णवी शर्मा, भाविका अहिरे, द्रिथि केसरी , आनंदिता किशोर, सोनम यादव