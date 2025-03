Grok AI Predictions on IPL: आईपीएल को लेकर ग्रोक एआई की बड़ी भविष्यवाणी! MI, CSK, KKR और GT को बताया जीत का दावेदार, देखें पूरा डेटा विश्लेषण

Grok AI Predictions on IPL: IPL 2025 का इंतजार खत्म हुआ! आज , 22 मार्च से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का रोमांच शुरू हो रहा है. पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच खेला जाएगा. इस बीच एलन मस्क के AI चैटबॉट Grok ने अपनी डेटा एनालिसिस के आधार पर चार टीमों को प्लेऑफ का मजबूत दावेदार माना है. उसका कहना है कि MI, CSK, KKR और GT बाकी टीमों से मजबूत नजर आ रही हैं.

हालांकि, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी और कुछ भी उलटफेर हो सकता है.

Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders, and Gujarat Titans are top contenders for IPL 2025, starting today, March 22, with KKR vs. RCB at 7:30 PM IST. MI’s 5 titles, CSK’s consistency, KKR’s title defense, and GT’s balance make them strong. Player form and…

