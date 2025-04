DC vs RR, TATA IPL 2025 32nd Match 1st Inning Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को दिया 189 रनों का लक्ष्य, अभिषेक पोरेल ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

अभिषेक पोरेल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, TATA IPL 2025 32rd Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 32वां मुकाबला आज यानी 16 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में दिल्ली की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन (Sanju Samson) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच का स्कोरकार्ड Live

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

19 Runs off the 20th Over!!

Delhi Capitals finish on 188/5 after 20 overs!

