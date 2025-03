'Virat Kohli Plays British Invented Game' रोहित शर्मा पर बयान के बाद विवादों में घिरी कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद का पुराना ट्वीट वायरल! विराट कोहली पर भी कस चुकी हैं तंज, देखें पोस्ट

Rohit Sharma Row: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली(Virat Kohli) पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद(Shama Mohamed) के पुराने विवादित ट्वीट्स एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं. 2018 में किया गया उनका एक पोस्ट, जिसमें उन्होंने कोहली पर निशाना साधा था, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इससे पहले, उन्होंने रोहित शर्मा को "मोटा" और "अप्रभावी कप्तान" कहकर विवाद खड़ा कर दिया था. शमा मोहम्मद ने नवंबर 2018 में एक ट्वीट में विराट कोहली पर कटाक्ष करते हुए लिखा था, "विराट कोहली एक ब्रिटिश खेल खेलते हैं, विदेशी ब्रांड्स से करोड़ों कमाते हैं, इटली में शादी करते हैं, हर्शल गिब्स को अपना पसंदीदा क्रिकेटर बताते हैं और एंजेलिक केरबर को सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी मानते हैं, लेकिन जो लोग विदेशी बल्लेबाजों को पसंद करते हैं, उन्हें देश छोड़ने के लिए कहते हैं." यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा पर विवादित बयान से मचा बवाल, कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने हटाई पोस्ट, जानें सफाई में क्या बोली

विराट कोहली पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद का पुराना ट्वीट वायरल

@imVkohli plays a British invented game, makes crores from endorsing foreign brands, got married in Italy, names Hershelle Gibbs his favorite cricketer & @AngeliqueKerber the best tennis player, but tells those who love foreign batsmen to leave India.

— Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) November 7, 2018