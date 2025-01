AUS W vs ENG W Only Test 2025 Match Winner Prediction: इकलौते टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर एशेज सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

AUS vs ENG (Photo: @ESPNcricinfo/X)

Australia Womens National Cricket vs England Womens National Cricket Team Only Test Match: महिला एशेज 2025 (Womens Ashes, 2025) में ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र डे और नाईट टेस्ट मैच 30 जनवरी से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह नौ बजे से खेला जाना है. इससे पहले दोनों टीमों के बीच टी20 (T20I Series) और वनडे सीरीज (ODI Series) खेली गई. जिसमें दोनों तीन मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने इंग्लैंड महिला टीम को 3-0 से करारी शिकस्त दी थीं. अब मेजबान टीम की नजरें टेस्ट मैच पर है. जिसे वह जितना चाहेंगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई एलिसा हीली (Alyssa Healy) कर रहीं हैं. जबकि इंग्लैंड की कमान हीथर नाइट (Heather Knight) के हाथों में हैं. AUS W vs ENG W Only Test 2025 Dream11 Team Prediction: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट, यहां देखें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट और बेस्ट ड्रीम11 टीम

एलिसा हीली की अगुआई में टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और उभरते सितारों का शानदार मिश्रण है. एलिस पेरी, ताहलिया मैकग्राथ और एशले गार्डनर जैसे दमदार ऑलराउंडर हैं. जबकि बल्लेबाजी में बेथ मूनी और फोबे लिचफील्ड लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. वहीं मेगन शुट्ट और डार्सी ब्राउन जैसी अनुभवी गेंदबाज हैं.

दूसरी ओर, इंग्लैंड की टीम के लिए यह दौरना किसी बुरे सपने से काम नहीं है. दिग्गज खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड को दौरे र निराशा हाथ लगी. मेहमान टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अब तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. सीमित ओवरों के मैचों में पिछड़ने के बावजूद इंग्लैंड की टीम रेड-बॉल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती देने चाहेगी. कप्तान हीथर नाइट, टैमी ब्यूमोंट और नैट साइवर-ब्रंट जैसे अनुभवी नामों के साथ बल्लेबाजी लाइनअप काफी मजबूत हैं. वहीं सोफी एक्लेस्टोन और चार्ली डीन की स्पिन जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है

हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs ENG W Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया महिला और इंग्लैंड महिला टीम के बीच अब तक कुल 52 टेस्ट मैच खेले गए हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 52 में से 13 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि इंग्लैंड को सिर्फ 9 मैचों में जीत मिली है. इसके अलावा 30 मैच ड्रा पर समाप्त हुए है. इसे इतना पता चलता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा मजबूत है. ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में खेलने का एडवांटेज मिल सकता है.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (AUS W vs ENG W Match Prediction)

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम शानदार फॉर्म नजर आ रहीं हैं. इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. ऑस्ट्रेलिया के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे इकलौता टेस्ट मैच अपने नाम कर सकती हैं.

ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना: 60%

इंग्लैंड की जीत की संभावना: 40%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ऑस्ट्रेलिया: जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेट कीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड, ताहलिया मैकग्राथ (कप्तान), डार्सी ब्राउन, एशले गार्डनर, अलाना किंग, किम गर्थ, मेगन स्कुट.

इंग्लैंड: माया बाउचियर, डेनियल व्याट-हॉज, सोफिया डंकले, नैट साइवर-ब्रंट, हीथर नाइट (कप्तान), एमी जोन्स (विकेट कीपर), लॉरेन फाइलर, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, सारा ग्लेन, लॉरेन बेल.