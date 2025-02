तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में अनिल गौड़ नामक एक व्यक्ति क्षेत्रीय परिवहन ऑफिस (RTO) के बाहर एक ट्रक पर चढ़ गया और कथित रिश्वत की मांग को लेकर खुद को बिजली का झटका देने की धमकी दी. यह घटना 16 फरवरी को हुई और वायरल वीडियो में कैद हो गई. गौड़ ने दावा किया कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद, अधिकारियों ने उसका ट्रक छोड़ने के लिए 8,000 रुपये की रिश्वत मांगी. निराश होकर उसने अधिकारियों पर पैसे फेंके और पूछा कि उसे और कितना देना होगा, और कहा, "क्या मुझे इसके बजाय मर जाना चाहिए?" गौड़ ने यह भी आरोप लगाया कि पेड्डापल्ली पुलिस ने उसके दो और ट्रक जब्त कर लिए हैं. यह भी पढ़ें: Hyderabad Shocker: दिनदहाड़े सड़क पर व्यक्ति की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या, विचलित करने वाला वीडियो सामने आया

Lorry owner protests against #RTO officials for allegedly harassing him of bribe

Lorry owner Anil Goud climbs on top of his lorry in front of the #Peddapalli RTO office and protests, threatening to grab the electric wires.

Lorry owner Anil Goud alleges that an illegal case has… pic.twitter.com/RzmJn3JYSh

— BNN Channel (@Bavazir_network) February 16, 2025