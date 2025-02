Priya Banerjee on Absence of Prateik Babbar’s Family at Wedding: प्रतीक बब्बर की शादी में परिवार की गैरमौजूदगी पर प्रिया बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- ‘जो मायने रखते थे, वे सब मौजूद थे’

Pratiek Babbar, Priya Banerji, Instant Bollywood (Photo Credits: Instagram)

Priya Banerjee on Absence of Prateik Babbar’s Family at Wedding: वैलेंटाइन डे के मौके पर अभिनेता प्रतीक बब्बर और प्रिया बनर्जी ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. हालांकि, इस शादी में प्रतीक के पिता राज बब्बर और सौतेले भाई-बहन आर्या बब्बर व जूही बब्बर की गैरमौजूदगी ने अफवाहों को जन्म दिया. इसे लेकर काफी चर्चाएं हुईं कि परिवार में तनाव है. इन अफवाहों पर अब प्रिया बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी शादी में कोई कमी नहीं थी और जो भी उनके और प्रतीक के लिए मायने रखते थे, वे सभी मौजूद थे.

उन्होंने कहा, आगे कहा, “जो लोग हमारे लिए खास हैं, वे हमारे साथ थे. इसमें मेरे माता-पिता, प्रतीक की वो आंटियां जिन्होंने उन्हें पाला और उनके दादा-दादी शामिल थे.”

प्रिया ने यह भी बताया कि उनकी शादी प्रतीक की दिवंगत मां स्मिता पाटिल के रॉक क्लिफ हाउस में हुई. उन्होंने इसे एक आशीर्वाद की तरह बताया, क्योंकि स्मिता पाटिल ने इस घर को इसलिए खरीदा था ताकि वह वहां रह सकें और प्रतीक को वहीं बड़ा करें. उन्होंने शादी को बेहद खास और निजी बताया, जहां सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए. प्रिया के मुताबिक, यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने और प्रतीक ने सोचा था.