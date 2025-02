Champions Trophy 2025: पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में नहीं दिखा भारतीय तिरंगा! BCCI को जवाब देने के लिए PCB ने किया ऐसा?

India Flag Missing From Gaddafi Stadium: चैंपियंस ट्रॉफी आठ साल के बाद वापसी करने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान ने 2017 में अंतिम संस्करण जीता था. इस बार पाकिस्तान मेज़बान है और वह आठ टीमों के इस ICC टूर्नामेंट के लिए सात अन्य देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है. इस इवेंट से पहले, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सहित सात टीमों के ध्वज देखे गए, लेकिन भारतीय ध्वज गायब था.

गद्दाफी स्टेडियम में रविवार को एक इवेंट के दौरान प्रशंसकों ने यह देखा कि भारतीय तिरंगा नहीं था, जबकि बाकी सभी सात टीमों के ध्वज मौजूद थे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया. प्रशंसकों का अनुमान था कि यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) के जवाब के रूप में था, जिन्होंने पाकिस्तान में चैम्पियन्स ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार से मंजूरी नहीं मिली थी. दोनों बोर्डों के बीच महीनों तक चली बातचीत के बाद, जिसमें PCB ने टूर्नामेंट से बाहर जाने की धमकी भी दी थी, भारत ने दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने का निर्णय लिया. यह हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, जिसका मतलब है कि नॉकआउट मैचों और फाइनल के स्थान की पुष्टि केवल तब होगी जब भारत टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगा.

ICC टूर्नामेंट बुधवार को शुरू होगा, जिसमें मेज़बान देश पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ कराची के नेशनल स्टेडियम में खेलेगा. भारत अपनी यात्रा 20 फरवरी को बांगलादेश के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू करेगा, उसके बाद सप्ताहांत में दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच रोमांचक मुकाबला होगा.

