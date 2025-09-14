VIDEO: 'हमारी क्रिकेट टीम सोमनाथ मंदिर को उड़ा सकती है': पाकिस्तानी कमेंटेटर Shahnawaz Rana का विवादित बयान, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Photo- @AskAnshul/X

Shahnawaz Rana Controversial Statement: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच से पहले पाकिस्तानी कमेंटेटर शाहनवाज राणा का एक विवादित बयान सामने आया है. वायरल वीडियो में राणा ऐसी घटिया बात कहते नजर आ रहे हैं, जिसे सुनकर क्रिकेट फैन्स (Cricket Fans) भड़क गए और उन्हें जमकर फटकार लगाई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला 11 सितंबर का है, जब राणा 'स्पोर्ट्स राउंडअप (Sports Roundup)' नाम के एक यूट्यूब चैनल की चर्चा में शामिल हुए थे.

इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) की तुलना भारत से करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास एक ऐसी टीम है, जो कभी भी "सोमनाथ मंदिर को उड़ा सकती है". यह सुनकर शो के दर्शक भी हैरान रह गए.

पाकिस्तानी कमेंटेटर शहनवाज़ राणा का विवादित बयान

सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए शाहनवाज राणा

उनके इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़के हुए हैं. लोगों का कहना है कि खेलों को धर्म से जोड़ना बेहद निंदनीय है. सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है और कई लोगों ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया है. कई यूजर्स ने लिखा कि इस तरह के बयान न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि खेल भावना को भी ठेस पहुंचाते हैं.

भारत और पाकिस्तान मैच (India-Pakistan Match ) को लेकर पहले से ही असहजता का महौल बना हुआ है. ऐसे में इस तरह की टिप्पणियों ने विवाद को और हवा दे दी है. खेल विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कमेंटेटरों की जिम्मेदारी है कि वे खेल को खेल की तरह ही पेश करें और धार्मिक या सांप्रदायिक मुद्दों (Communal Issues) में न उलझें.

शाहनवाज राणा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

यह पहली बार नहीं है जब किसी पाकिस्तानी हस्ती का बयान विवादों में आया हो. लेकिन इस बार मामला एक संवेदनशील धार्मिक स्थल से जुड़ा होने के कारण और भी गंभीर हो गया है. लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाए.

वहीं, क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि बहस का असली मुद्दा दोनों टीमों का प्रदर्शन और खेल की रणनीति होनी चाहिए. लेकिन इस विवाद ने मैच से पहले ही बेवजह तनाव पैदा कर दिया है.