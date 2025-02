SA vs PAK 3rd ODI Tri-Series 2025 Preview: दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा 'डू और डाई' मुकाबला, यहां जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दक्षिण अफ़्रीका बनाम पाकिस्तान (Photo: @ProteasMenCSA/@TheRealPCB)

South Africa National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज(Pakistan ODI Tri-Series) 2025 का तीसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 12 फ़रवरी(बुधवार) को लाहौर(Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. जहां पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. दोनों टीमें पहले ही लाहौर में न्यूजीलैंड का सामना कर चुकी हैं. यह मुकाबला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनका आखिरी वनडे हो सकता है. यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योकि इस मैच का विजेता वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में न्यूज़ीलैंड से भिड़ेगी. इस बीच, दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान वनडे मैच के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराया, केन विलियमसन ने खेली शानदार शतकीय पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

वनडे में पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकार्ड्स(SA vs PAK Head to Head Records): पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 86 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 33 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 52 बार जीत दर्ज की है. एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे ट्राई सीरीज 2025 के तीसरे मैच की प्रमुख खिलाड़ी(SA vs PAK Key Players To Watch Out): मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, शाहीन अफरीदी, टेम्बा बावुमा, वियान मुल्डर, सेनुरान मुथुसामी ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(SA vs PAK Mini Battle): पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज गिदोन पीटर्स के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, मैथ्यू ब्रीत्ज़के बनाम शाहीन अफरीदी के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे ट्राई सीरीज 2025 का तीसरा मैच कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज 2025 का तीसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 12 फ़रवरी(बुधवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 02:30 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस शाम 02:00 PM को होगा.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे ट्राई सीरीज 2025 का तीसरा मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

पाकिस्तान त्रिकोणीय श्रृंखला 2025 के आधिकारिक प्रसारण साझेदार के रूप में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. जो भारत में पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 चैनल पर देख सकते हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन देखने के लिए सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर भी स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, हालांकि इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन शुल्क लिया जाएगा. फैनकोड भी इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे ट्राई सीरीज 2025 के तीसरे मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीत्ज़के, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), जेसन स्मिथ, काइल वेरिन, सेनुरान मुथुसामी, वियान मुल्डर, मिहलाली पोंगवाना, जूनियर डाला, केशव महाराज, गिदोन पीटर्स

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), खुशदिल शाह, कामरान गुलाम, सलमान आगा, तैय्यब ताहिर, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अबरार अहमद