ब्राज़ील में एक जर्नलिस्ट ने बाकाबल में 12 साल की बच्ची के लापता होने की लाइव रिपोर्टिंग करते हुए गलती से उसके शरीर पर पैर रख दिया. यह खौफनाक पल वीडियो में कैद हो गया जब रिपोर्टर लेनिल्डो फ़राज़ाओ ने पानी में कुछ देखा और झिझकते हुए कहा, "मुझे लगता है कि यहां नीचे कुछ है." वह काँपते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा, "मुझे डर लग रहा है," उन्हें यकीन नहीं था कि यह बच्ची थी या कोई मछली. पीड़िता, रईसा, मेअरिम नदी में दोस्तों के साथ स्विम करने के दौरान हुए डूब गई थी. बाद में दमकलकर्मियों और गोताखोरों ने उसका शव ठीक उसी जगह से बरामद किया जहां रिपोर्टर वीडियो बना रहा था. पोस्टमार्टम में दुर्घटनावश डूबने की पुष्टि हुई, लेकिन हिंसा के कोई निशान नहीं मिले. यह भी पढ़ें: Brazil Video: बेघर बुजुर्ग ने खुद को किया आग के हवाले, लोग देखते रहे तमाशा, ब्राजील के साओ बेंटो मेट्रो स्टेशन का वीडियो आया सामने

Brazilian journalist discovers body of missing 12yo girl while filming report about her disappearance pic.twitter.com/73ygG2tGYh

— RT (@RT_com) July 21, 2025