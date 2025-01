Happy Birthday Ruturaj Gaikwad: भारत के धुरंधर ओपनर रुतुराज गायकवाड़ 31 जनवरी को अपना 28वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने समेत उनके चाहनेवालों अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान को शुभकामनाएं दी हैं. गायकवाड़ ने भारत के लिए छह वनडे और 23 T20I खेले हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में CSK फ्रैंचाइज़ी की रीढ़ बन गए हैं, जिन्होंने पाँच बार के चैंपियन क्लब के लिए 66 मैच खेले हैं. नीचे देखें BCCI और उनके फैंस द्वारा दी गई शुभकामनाएँ.

रुतुराज गायकवाड़ को जन्मदिन की शुभकामनाएँ

CSK ने दी शुभकामना

A leader forged in fire! 🔥 A warrior built with resilience! 💪 Our Captain, Our Hero! 👑 Happy Birthday, Ruturaj Gaikwad! 🦁💛 #UngalRutu #WhistlePodu @Ruutu1331 pic.twitter.com/Hc0Umhvnlr — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 30, 2025

महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन

Elegant. Consistent. Champion. ⭐🏏 Happy Birthday to Ruturaj Gaikwad, Maharashtra’s cricketing gem, India's gold medal-winning captain, and the leader of CSK! 🏆💛 From stunning cover drives to fearless leadership, you continue to inspire millions. Wishing you a year filled… pic.twitter.com/OpWsCc5BSK — Maharashtra Cricket Association (@MahaCricket) January 31, 2025

Wishing a very Happy Birthday to #TeamIndia batter Ruturaj Gaikwad! 🎉🥳 Celebrating your incredible achievements: IPL Winner, Orange Cap Winner, and Gold Medalist at the Asian Games. May your year ahead be filled with more runs and remarkable moments on the field! 🏏💪… pic.twitter.com/SNqIVwHC4S — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) January 31, 2025

Not any coach fav -NO Support by any senior -Don't dated any celebrity -Married at 20's -Politics By BCCI -Always used as a Backup -Lot of hate bcz He is a CSK Skipper -No PR -Eventhough perform well there is no chance But still Fight like a warrior#HappyBirthdayRuturaj 👑🫡 pic.twitter.com/86CtdKMFTw — Ruturaj Gaikwad FC (@SparkleRuturaj) January 30, 2025

