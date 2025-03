South Africa National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 2nd Semi-Final Match: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (ICC Champions Trophy) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी पांच मार्च को दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन किया हैं. इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेंबा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. जबकि, जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट खोकर 362 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 363 रन बनाने हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज टेम्बा बावुमा के बाद रासी वैन डेर डुसेन ने भी महज 51 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्कोर 124/1.

दक्षिण अफ्रीका की टीम के स्टार बल्लेबाज रासी वैन डेर डुसेन ने जड़ा शानदार अर्धशतक:

Three matches, three 50+ scores for Rassie van der Dussen👏

📸: JioHotstar#Rassievanderdussen #SAvNZ #SAvsNZ #Cricket #SBM #ChampionsTrophy #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/1Lq5NbRv8G

— SBM Cricket (@Sbettingmarkets) March 5, 2025