Mitchell Starc Spotted On Airport: आईपीएल 2025 के बाकी बचे मुकाबलों में मिशेल स्टार्क की वापसी अब मुश्किल लग रही है. दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ हाल ही में सिडनी लौट गए हैं ताकि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी कर सकें. स्टार्क आईपीएल के स्थगन के बाद अपने देश लौटे, लेकिन एयरपोर्ट पर उनके साथ एक अप्रिय घटना हो गई. दरअसल, एक फैन ने बैगेज ट्रॉली लोड करते समय स्टार्क का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उनसे कुछ बोलने को कहा. इससे नाराज़ होकर स्टार्क ने गुस्से में उस फैन को "Go Away" कहकर भगा दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

एयरपोर्ट पर देखे गए मिशेल स्टार्क

