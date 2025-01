Jasprit Bumrah Wins Sir Garfield Sobers Award 2024: वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार जीतने के बाद, जसप्रीत बुमराह को अब 2024 में सभी प्रारूपों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. बुमराह ने भारत को ICC T20 विश्व कप 2024 जीतने में मदद की और फिर हाल ही में समाप्त हुई बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में 32 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में बड़ी भूमिका निभाई. गेंदबाजी के इस जादूगर ने अपने साथी नामांकित ट्रैविस हेड, जो रूट और हैरी ब्रुक को पछाड़कर खिताब जीता और वह भारत से इस पुरस्कार को पाने वाले पांचवें व्यक्ति हैं.

जसप्रीत बुमराह ने जीता सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार

Four match-winning nominees, but one stands above the rest 🏆

Unveiling the Sir Garfield Sobers Trophy recipient for 2024 ICC Men's Cricketer of the Year 👏 pic.twitter.com/ijnsTutTuB

