India National Cricket Team vs England National Cricket Team, 4th T20I Match Live Score Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का चौथा टी20 मुकाबला आज यानी 31 जनवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पुणे (Pune) के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Maharashtra Cricket Association Stadium) में खेला जा रहा हैं. तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को 26 रन से हराकर सीरीज़ में वापसी की. पांच मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की टीम अभी भी 2-1 से पीछे हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं. इस बीच चौथे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 181 रन बनाए. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 182 रन बनाने हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को आठवां बड़ा झटका लगा हैं. जोफ्रा आर्चर 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं. इंग्लैंड की टीम का स्कोर 146/8.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को आठवां बड़ा झटका लगा:

Gets tonked with the ball and a grand duck with the bat 😂😂😂 what a pleasing sight😂😂😂😂 #INDvENG #INDvsENG pic.twitter.com/Yt34yLZTxC

— $hyju (@linktoshyju) January 31, 2025