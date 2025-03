Tamil Nadu Rain: तमिलनाडु के तेनकासी जिले में स्थित प्रसिद्ध कोर्टालम जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई है. इसकी वजह से लगातार दूसरे दिन प्रशासन ने पर्यटकों के लिए नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके. बारिश के चलते जलप्रपात का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और फिलहाल कोर्टालम जलप्रपात का रुख न करें.

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है.

Courtallam, Tamil Nadu: Heavy rain has caused flash flooding at the Courtallam waterfalls in Tenkasi district. As a result, tourists have been banned from bathing for the second consecutive day due to safety concerns pic.twitter.com/DTJ7dWOsk8

— IANS (@ians_india) March 2, 2025