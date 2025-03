Blue Ghost Mission 1 Lunar Landing: अमेरिकी अंतरिक्ष यान 'ब्लू घोस्ट' आज चंद्रमा की अदृश्य सतह पर करेगा लैंडिंग, जानें इस मिशन का वैज्ञानिक उद्देश्य; VIDEO

Firefly’s Blue Ghost Mission 1 Lunar Landing: अमेरिकी कंपनी Firefly Aerospace का Blue Ghost Mission 1 चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह लैंडिंग आज, रविवार सुबह 3:34 AM ET (भारतीय समयानुसार दोपहर 12:20 बजे) होगी. अगर यह सफल रहा, तो यह दूसरा निजी लैंडर होगा जो चंद्रमा की सतह पर उतरने में कामयाब रहेगा. ब्लू घोस्ट को मून के नॉर्थईस्टर्न नजदीकी हिस्से में स्थित Mons Latreille नामक ज्वालामुखीय इलाके में उतरना है. यह इलाका Mare Crisium में स्थित है, जो चंद्रमा पर एक विशाल, गहरे रंग का क्षेत्र है.

ब्लू घोस्ट मिशन NASA के Commercial Lunar Payload Services (CLPS) प्रोग्राम का हिस्सा है, जो निजी कंपनियों को चांद पर वैज्ञानिक उपकरण भेजने की अनुमति देता है.

That feeling you get when you look out the window and realize you’re almost home! T-4 days until we land in the Moon. Blue Ghost will reach her final destination no earlier than 2:34 am CST on March 2. We’ll start the joint livestream with @NASA at 1:20 am CST, approximately 75… pic.twitter.com/t5TN85zpmM

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) February 26, 2025