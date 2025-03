PAK Anchor Mocked Rizwan English: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Pakistan National Cricket Team) के कप्तान मोहम्मद रिजवान(Mohammad Rizwan) की अंग्रेजी को लेकर एक टीवी एंकर द्वारा टिप्पणी किए जाने और इस पर पूर्व क्रिकेटरों मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद और राशिद लतीफ़ के हंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में टीवी प्रस्तोता ताबिश हाशमी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "वह 25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. हमें उम्मीद होती है कि हमारा प्रतिनिधि आत्मविश्वास से भरा हो, प्रभावशाली दिखे, समझदारी भरी बातें करे और निडर क्रिकेट खेले. जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखता हूं, तो मेरी अपेक्षा नहीं होती कि वह अंग्रेजी में ही बोलें। वह उर्दू में भी बात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी स्पष्ट समझ होनी चाहिए." ताबिश की इस टिप्पणी पर मोहम्मद आमिर ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की, वहीं राशिद लतीफ़ मुस्कुराते नजर आए. वहीं, पैनल में मौजूद अहमद शहजाद, उनकी नकल सुनकर जोर से हंस पड़े.

पाकिस्तानी एंकर ने उड़ाया रिजवान की अंग्रेजी का मजाक

Is Tabish Hashmi right or wrong to ridicule Rizwan's English? pic.twitter.com/yfE94EFzqg

— M (@anngrypakiistan) February 28, 2025