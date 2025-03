EC on Duplication in EPIC Numbers: अलग-अलग राज्यों के वोटर्स का आईडी नंबर एक जैसा क्यों? चुनाव आयोग ने मामले पर दी सफाई, जानिए क्या कहा?

EC on Duplication in EPIC Numbers: चुनाव आयोग ने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया है, जिसमें दो अलग-अलग राज्यों के मतदाताओं के वोटर आईडी नंबर (EPIC) एक जैसे होने का मुद्दा उठाया गया है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि भले ही कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन उनकी अन्य जानकारियां, जैसे कि जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, पता आदि), विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र अलग-अलग होते हैं.

इसलिए, कोई भी मतदाता केवल उसी पोलिंग बूथ पर मतदान कर सकता है, जहां वह अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची में पंजीकृत है.

The Election Commission has taken cognizance of certain social media posts and media reports flagging the issue of electors of two different states having identical EPIC numbers. In this regard, it is clarified that while EPIC numbers of some of the electors may be identical, the… pic.twitter.com/O7QuboR4hc

