India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का 12वां 2 मार्च(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. जिससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक दिलचस्प वाकया पेश आया जब उन्होंने हाल ही में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान अपना फोन कहीं खो दिए. यह घटना दुबई में ट्रेनिंग सेशन के दौरान हुई. रोहित शर्मा टीम बस में सवार होने से पहले अपने फोन को ढूंढते नजर आए. इस दौरान सपोर्ट स्टाफ भी उनकी मदद करता दिखा. इस मजेदार पल का वीडियो एक फैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो गया.

रोहित शर्मा ने ट्रेनिंग में भूले महत्वपूर्ण समान

Rohit forgets his phone while leaving after training 😭 @ImRo45 pic.twitter.com/lRlWDMmXIm

— Shikha (@Shikha_003) March 1, 2025