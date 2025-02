Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(PAK vs NZ) आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 19 फ़रवरी(बुधवार) को खेला जा रहा हैं. जिसमे पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को चोटिल झटका लगा. मैच के पहले ओवर में हुआ जब विल यंग ने एक्स्ट्रा कवर के माध्यम से गेंद को ड्राइव किया. फखर जमान ने गेंद को रोकने के लिए आगे आकर गेंद को बाड़ पर जाने से रोका, लेकिन इससे पहले वह खुद को घायल कर बैठे. स्टार बल्लेबाज को मैदान से बाहर जाते हुए और विज्ञापन बोर्ड के पास बैठे देखा गया, जहां उनकी जगह कामरान गुलाम ने ले ली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने एक बयान में फखर जमान की चोट पर अपडेट दिया और कहा कि खिलाड़ी की मांसपेशियों में मोच का आकलन किया जा रहा है.

यहां देखें फखर जमान की चोट का वीडियो:

"Fakhar Zaman is being assessed and examined for a muscular sprain and further updates will be provided in due course," PCB said in a statement pic.twitter.com/8gV6pjoLO2

— IANS (@ians_india) February 19, 2025