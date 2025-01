Australia Womens National Cricket vs England Womens National Cricket Team Only Test 2025 Toss Update: महिला एशेज 2025 में ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र डे और नाईट टेस्ट आज यानी 30 जनवरी को मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

इंग्लैंड महिला (प्लेइंग इलेवन): टैमी ब्यूमोंट, मैया बाउचियर, हीथर नाइट (कप्तान), नैट साइवर-ब्रंट, सोफिया डंकले, डेनियल व्याट-हॉज, एमी जोन्स (विकेट कीपर), सोफी एक्लेस्टोन, रयाना मैकडोनाल्ड गे, लॉरेन फाइलर, लॉरेन बेल

ऑस्ट्रेलिया महिला (प्लेइंग इलेवन): फोबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एलिस पेरी, एलिसा हीली (कप्तान), एनाबेल सदरलैंड, बेथ मूनी (विकेट कीपर), एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, अलाना किंग, किम गर्थ, डार्सी ब्राउन

Georgia Voll makes her Test debut for Australia, while Alyssa Healy and Ash Gardner return from injury

England remain without Kate Cross, with seamer Ryana MacDonald-Gay preferred to Charlie Deanhttps://t.co/CFHUKWvBdV | #Ashes pic.twitter.com/Cr3eolcVHp

