Kullu Landslide: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा हुआ है. यहां गुरुद्वारा मणिकरण साहिब के पास रविवार को हुए भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा गुरुद्वारा मणिकरण के पार्किंग क्षेत्र में हुआ, जहां अचानक पेड़ उखड़कर गिर गए. कुल्लू के अपर जिला मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार के मुताबिक, पुलिस और राहत बचाव दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को जरी के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.

बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. इसलिए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

ये भी पढें: हिमाचल में भारी बारिश और हिमपात के कारण कई जगह भूस्खलन, कुल्लू में 112 सड़कें अवरुद्ध

Himachal Pradesh | Six people died, and five were injured after trees were uprooted near Manikaran Gurudwara parking in Kullu. Police and rescue teams of the district administration have shifted five injured to the local community hospital at Jari: ADM Kullu, Ashwani Kumar

— ANI (@ANI) March 30, 2025