नोएडा, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 18 में एक बिल्डिंग में आग लग गई. आग लगने के कारण बिल्डिंग समेत आसपास के परिसर में हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बिल्डिंग में मौजूद लोगों को बाहर निकाला. इस दौरान रस्सी से पकड़कर लोगों ने खुद की जान बचाई. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @sirajnoorani नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Noida Fire Video: नोएडा में प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर

नोएडा के सेक्टर 18 में लगी आग

Another Video Fire broke out in a building in Sector 18 of Noida, people were seen jumping to save their lives#Noida pic.twitter.com/jrNXkcdSrq

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 1, 2025