Virat Kohli In Tears After RCB Win IPL Title: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आईपीएल इतिहास में पहली बार खिताब जीत लिया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 रनों से हराकर आईपीएल 2025 की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. पंजाब को आखिरी ओवर में 29 रनों की जरूरत थी और जैसे ही आरसीबी की जीत लगभग पक्की हुई, मैदान पर एक भावुक पल देखने को मिला. 18 सालों से इस खिताब का इंतजार कर रहे विराट कोहली की आंखों से आंसू छलक पड़े. उन्हें मैदान पर रोते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यह पल देखकर फैंस भी भावुक हो उठे.

The tears say it all 🥹

An 1️⃣8️⃣-year wait comes to an end 👏

Updates ▶ https://t.co/U5zvVhcvdo#TATAIPL | #RCBvPBKS | #Final | #TheLastMile | @imVkohli pic.twitter.com/X15Xdmxb0k

— IndianPremierLeague (@IPL) June 3, 2025