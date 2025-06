England Cricketers Arrive on Bicycles at the Oval: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक मज़ेदार वीडियो साझा किया है, जिसमें जोस बटलर समेत कई इंग्लैंड क्रिकेटर्स तीसरे वनडे से पहले लंदन के ओवल स्टेडियम में साइकिल से आते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, ग्राउंड के बाहर की सड़क बंद होने के कारण इंग्लिश खिलाड़ियों को यह अनोखा तरीका अपनाना पड़ा. वहीं दूसरी ओर, वेस्टइंडीज़ टीम भारी ट्रैफिक में फंस गई, जिस कारण वे समय पर स्टेडियम नहीं पहुंच पाए और इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज़ तीसरे वनडे 2025 का टॉस देर से हुआ.

साइकिल चलाकर ओवल पहुंचे जोस बटलर और इंग्लिश खिलाड़ी

Arriving at the ground in style 😎

Only one way to beat the road closures in London 😂 pic.twitter.com/2xrSPypnQD

— England Cricket (@englandcricket) June 3, 2025