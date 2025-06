Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings Match Scorecard: 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2025 फाइनल में RCB ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर इतिहास रच दिया. इस रोमांचक मुकाबले में RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में पंजाब की टीम संघर्ष करती रही लेकिन आखिरी ओवरों में बाज़ी नहीं पलट सकी. जैसे ही RCB की जीत सुनिश्चित हुई, पूरे देश में फैंस ने आतिशबाजी और जश्न के साथ इस ऐतिहासिक पल का स्वागत किया. विराट कोहली की कप्तानी के बिना भी यह जीत टीम के सामूहिक प्रयास, संतुलित प्रदर्शन और जज्बे की मिसाल बन गई.

देशभर में RCB फैंस ने जमकर मनाया जश्न

#WATCH | Fans celebrate Royal Challengers Bengaluru's victory at Brigade Road in Bengaluru, Karnataka. Royal Challengers Bengaluru lift their first title in the 18 editions of the #IPL; beat Punjab Kings by 6 runs at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. pic.twitter.com/rINY9TjGOZ — ANI (@ANI) June 3, 2025

#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Royal Challengers Bengaluru clinches its first #IPL title; a fan says, "Finally we got the cup... It's the King Kohli Academy. Ee Sala Cup Namde." pic.twitter.com/fVxYTw7FOJ — ANI (@ANI) June 3, 2025

#WATCH | Karnataka | Streets of Bengaluru erupt in joy as Royal Challengers Bengaluru clinches its first #IPL title by beating Punjab Kings. pic.twitter.com/EBNcwlNhSS — ANI (@ANI) June 3, 2025

#WATCH | Gujarat | Drought of 18 years ends for Royal Challengers Bengaluru, claims #IPL2025 title by beating Punjab Kings by 6 runs in the #IPLFinals at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. Visuals from outside the venue. pic.twitter.com/5IkaslYjlz — ANI (@ANI) June 3, 2025

#WATCH Karnataka | Cricket fans in Bengaluru celebrate as Royal Challengers Bengaluru lifts its first #IPL trophy in the Indian Premier League's history. pic.twitter.com/gAZ0W5mBE6 — ANI (@ANI) June 3, 2025

Congrats rcb fans. Semma celebrations here🔥 pic.twitter.com/20u5gD2oQV — Râjâ (@Raja_Rox_) June 3, 2025

Not the desired outcome but happiness around is crazy. Amazing. Kudos to RCB for the trophy. 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/hJbrHNQdS0 — Anshul (@SolitaryStudd) June 3, 2025

RCB! RCB! RCB! City has erupted in joy and celebration!! Ee Sala Cup Namdhu!!! pic.twitter.com/WpV2QJunCq — Sreekanth (@sreekanthmm) June 3, 2025

