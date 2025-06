CDS Anil Chauhan Exposes Asim Munir: भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार, 3 जून को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को कड़ी फटकार लगाई है. उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले पाकिस्तान द्वारा दिए गए भड़काऊ और सांप्रदायिक बयानों पर नाराजगी जताई. जनरल चौहान ने साफ कहा, “हमारा दुश्मन भारत को हजार जख्म देकर खून बहाने की नीति पर चलता है.” उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई लंबे समय से आतंकवाद को समर्थन देकर भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

भारत ने साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद के हर प्रयास का सख्त जवाब मिलेगा. CDS का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब देश आतंक के खिलाफ एकजुट खड़ा है.

ये भी पढें: Operation Sindoor: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर डेनमार्क के पूर्व राजदूत ने की पीएम मोदी की प्रशंसा, बताया ‘भारत का सच्चा रक्षक’

CDS जनरल अनिल चौहान का पाक आर्मी चीफ को करारा जवाब

Pak army chief Gen Asim Munir spewed venom against India and Hindus just weeks before what happened in Pahalgam: CDS Gen Chauhan

— Press Trust of India (@PTI_News) June 3, 2025