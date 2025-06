'मेरा रिश्ता है हाफिज सईद से': पाकिस्तान के बड़े नेता का कबूलनामा, आतंक के चेहरे से फिर उठा नकाब

पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद और सरकार के गठजोड़ के कारण दुनिया की नजरों में आ गया है. हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा के स्पीकर मलिक मुहम्मद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह खुलेआम यह कहते नजर आ रहे हैं, "मेरा रिश्ता है हाफिज सईद से." यह बयान उस वक्त आया है जब हाफिज सईद पर अमेरिका ने 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है और वह यूएन द्वारा घोषित वैश्विक आतंकवादी है.

पाकिस्तान के लाहौर में नजर आया पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, भारत विरोधी रैली में दिखा लश्कर कमांडर.

पत्रकार ताहा सिद्दीकी द्वारा साझा किए गए वीडियो में मलिक मुहम्मद कहते हैं: “मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद के साथ. मेरे वालिद मरहूम (पिता) के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक था... हम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को अपनी दूसरी जमाअत मानते हैं.” मरकजी मुस्लिम लीग, हाफिज सईद की लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा की राजनीतिक शाखा मानी जाती है.

इस वीडियो ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद कोई छिपा एजेंडा नहीं, बल्कि सरकारी और सियासी संरक्षण प्राप्त नीति है. जिस नेता को विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वही आतंकियों से रिश्तों का गर्व से उल्लेख कर रहा है. ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह आतंक के खिलाफ सख्त है.

🔴 #EXCLUSIVE New video of Malik Muhammad, Punjab Assembly speaker where he glorifies #HafizSaeed, stating his father & Saeed were like brothers.

The ruling party elected official then calls Pak Markazi Muslim League (new political front of #LeT) his 2nd team.

🗓 May 28, 2025 pic.twitter.com/AhePZflIQF

— Taha Siddiqui (@TahaSSiddiqui) June 3, 2025