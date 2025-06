MP: पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन और हिरण एक साथ गर्मी में पानी पीते आए नज़र, रोमांचित पर्यटकों ने बनाया वीडियो

पन्ना, 3 जून (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में दुर्लभ वन्यजीव सामंजस्य का नजारा देखने को मिला. जहां एक बाघिन और हिरणों का एक समूह नदी के किनारे एक ही जगह पर एक साथ पानी पीते हुए देखे गए. इस दुर्लभ घटना को देखकर जहां बाघ हिरणों पर हमला करने के लिए उत्सुक नहीं था और न ही हिरणों को बड़ी बिल्ली से डर रहा था. पर्यटक आश्चर्यचकित और रोमांचित हो गए. यह क्षण इस बात की एक झलक थी कि जंगल में जीवन कैसे चलता है. चूंकि यह नजारा दुर्लभ और शांतिपूर्ण था, इसलिए पर्यटकों ने इसे कैद करने के लिए तुरंत अपने फोन निकाल लिए. वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया जो सोमवार को वायरल हो रहा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: ज्वार के खेत में फन फैलाएं बैठा दिखा कोबरा, लोगों के उड़े होश, अकोला जिले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मशहूर बाघिन पी-141 नदी किनारे शांति से बैठी है. वह गर्मी से राहत पाने के लिए पानी पीने आई है. वहीं दूसरी तरफ से हिरणों का एक समूह उसी जगह पर आकर पानी पीता है. आमतौर पर हिरण जैसे जंगली जानवर बाघ के आस-पास होने का आभास होने पर भाग जाते हैं. लेकिन इस बार कुछ असामान्य हुआ. बाघिन के मौजूद होने के बावजूद हिरणों का झुंड बिना किसी डर के उसी घाट से पानी पीता रहा.

#WATCH | Tigress, Deers Drink Water Together At Riverbank In Panna Tiger Reserve; Video Goes Viral#MadhyaPradesh #tiger #pannatigerreserve #MPNews #deer #wildlife @PannaTigerResrv pic.twitter.com/Knvo65Zslk

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) June 2, 2025