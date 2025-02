‘Dabba Cartel’ Trailer: नेटफ्लिक्स की अपकमिंग वेब सीरीज 'डब्बा कार्टेल' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और यह अपने थ्रिलिंग प्लॉट और दमदार कास्ट की वजह से चर्चा में है. एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा को-प्रोड्यूस की गई इस सीरीज में शबाना आज़मी, ज्योतिका, निमिषा सजयन, शालिनी पांडे और अंजलि आनंद जैसी बेहतरीन अदाकाराओं का धमाकेदार अभिनय देखने को मिलेग 'डब्बा कार्टेल' की कहानी कुछ महिलाओं के एक ग्रुप के इर्द-गिर्द घूमती है, जो टिफिन डिलीवरी के बिजनेस की आड़ में ड्रग सप्लाई का बड़ा ऑपरेशन चलाती हैं. ज्योतिका का किरदार इस ऑपरेशन को मजाकिया अंदाज में 'नारकोस ठाणे' कहकर बुलाता है, जो ट्रेलर में खासा आकर्षण बटोर रहा है.

इस वेब सीरीज में मुख्य कास्ट के अलावा साई ताम्हणकर, गजराज राव, लिलेट दुबे और जिशु सेनगुप्ता जैसे मंझे हुए कलाकार भी नजर आएंगे, जो कहानी को और भी रोमांचक बनाएंगे. 'डब्बा कार्टेल' में ड्रामा, थ्रिल और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखने का वादा करती है. इस क्राइम थ्रिलर सीरीज का प्रीमियर 28 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पर होने वाला है.

They're cooking. And it's criminally good 👀 💸

Watch Dabba Cartel, out 28 February, only on Netflix. pic.twitter.com/ujxywmjaeW

— Netflix India (@NetflixIndia) February 18, 2025