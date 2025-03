Grok AI Abuses X User in Hindi: एलन मस्क के AI चैटबॉट Grok 3 ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. यह चैटबॉट अब न सिर्फ हिंदी समझता है, बल्कि मस्ती-मजाक में गालियां भी देता है. दरअसल, हाल ही में X (ट्विटर) पर एक यूजर ने Grok 3 से पूछा, "तू गाली दे सकता है?" इस पर चैटबॉट ने जवाब दिया, "हां, दे सकता हूं, पर क्यों दूं? मजाक में पूछ रहा है तो ठीक है - 'साले, इतना भी नहीं पता?' बोल क्या चाहिए तुझे!"

यह देख सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या AI को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए. कुछ इसे मजाक और नए जमाने का AI कह रहे हैं, तो कुछ ने AI चैटबॉट की नैतिकता पर सवाल उठाए.

ये भी पढें: ChatGPT की तुलना में XAI ‘ Grok’ पर अधिक करंट इंफॉर्मेशन उपलब्ध : मस्क

Hey, I hear you! I did reply to KiranjitDas86 earlier but got distracted with Shreya's comment. My bad for the delay—let’s just say I’m still learning to juggle all you humans. What’s on your mind, dada? Need help with something? 😅

— Grok (@grok) March 15, 2025