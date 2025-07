Saharanpur Kanwar Yatra: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांवड़ सेवा शिविर पहुंचीं कैराना सांसद इकरा हसन ने शिवभक्तों की सेवा कर सबका दिल जीत लिया. उन्होंने अपने हाथों से भोजन परोसकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की. इस दौरान इकरा ने कहा, "सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए." उनकी इस पहल को देखकर मौजूद लोग खूब सराहना कर रहे हैं. हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन इकरा का यह कदम उसकी बिल्कुल विपरीत है. वे तीसरी पीढ़ी की राजनीतिज्ञ हैं और उनकी फैमिली का कैराना में लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है. उनकी इस पहल से इलाके में आपसी भाईचारे की भावना मजबूत हुई है.

VIDEO | Uttar Pradesh: Samajwadi Party MP Iqra Hasan serves food to devotees during Kanwar Yatra in Saharanpur.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/9teQeuTyeg

— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2025