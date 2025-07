Kolkata FF Result Today: खुल गया जैकपॉट! कोलकाता फटाफट लॉटरी का रिजल्ट जारी, पहला इनाम 1 करोड़ रुपये

Kolkata Fatafat Result Today, July 16, 2025: कोलकाता में खेले जाने वाला फेमस लॉटरी गेम Kolkata FF यानी कोलकाता फटाफट आज, 16 जुलाई (बुधवार) को एक बार फिर चर्चाओं में है. इस गेम में भाग लेने वाले लोग सुबह से ही इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. अगर आप भी इस लॉटरी में हिस्सा लेते हैं और जानना चाहते हैं कि आज का रिजल्ट कब और कहां आएगा, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे. कोलकाता फटाफट एक तरह का नंबर गेम है, जो मुंबई के सट्टा मटका जैसा ही है. इसे ‘बाजी’ के फॉर्म में खेला जाता है और इसमें कुल 8 राउंड (या बाजियां) होते हैं. हर बाजी में लोगों को नंबर चुनने होते हैं और फिर उसी के अनुसार दांव लगाया जाता है. यह गेम पूरे सप्ताह चलता है यानी सोमवार से रविवार तक, हर दिन.

ये भी पढें: Kolkata FF Result Today: रविवार को सिर्फ 4 राउंड खेला जाता है कोलकाता फटाफट, सभी बाजी के रिजल्ट जारी; देखें आज का विनिंग नंबर

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM