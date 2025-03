अपने घर में डॉगी के साथ खेलता दिखा छोटा बच्चा, दोनों की क्यूटनेस ने जीता लोगों का दिल (Watch Viral Video)

Dog Viral Video: इंटरनेट की दुनिया में आए दिन सिर्फ हैरान करने वाले वीडियो ही नहीं, बल्कि हंसाने-गुदगुदाने वाले वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं. कई मजेदार वीडियो देखकर लोगों का दिन बन जाता है और एक पल में सारी टेंशन दूर हो जाती है. इतना ही नहीं लोग मजेदार वीडियो को एक-दूसरे के साथ खूब शेयर भी करते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने घर में डॉगी (Dog) के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है. इस दौरान दोनों के बीच की बॉन्डिंग और उनकी क्यूटनेस लोगों का दिल जीत रही है. साथ ही लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.

इस वीडियो को एक्स पर @TheFigen_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे 14.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- हमने आजतक इतना इंटेलिजेंट कुत्ता कभी नहीं देखा है, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- बच्चे के अंदर इतनी सी उम्र में काफी ज्यादा समझदारी आ गई है. यह भी पढ़ें: अपने मालिक के साथ पैराग्लाइडिंग करते समय कुत्ते ने किया कुछ ऐसा, Viral Video देख हैरान हुए लोग

डॉगी के साथ खेलता दिखा छोटा बच्चा

Two innocent people know each other's language. pic.twitter.com/Z0orz8Rmg2

— The Figen (@TheFigen_) March 16, 2025