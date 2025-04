VIDEO: एमपी के कटनी में शिक्षक के खिलाफ एक्शन, बच्चों को शराब पिलाने के आरोप में निलंबित

(Photo Credits ANI)

Teacher Suspended for Serving Alcohol to Students in Katani: मध्य प्रदेश के कटनी जिले से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शिक्षा तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है. जिले की बरही तहसील के खिरहनी ग्राम स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक लाल नवीन प्रताप सिंह का बच्चों को देशीं शराब पिलाने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

कटनी में शिक्षा का मंदिर शर्मसार!