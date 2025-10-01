Tamil Nadu Storm: तमिलनाडु और पुडुचेरी में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी

Representational Image | PTI

चेन्नई, 1 अक्टूबर : चेन्नई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) ने बुधवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग जगहों पर मध्यम वर्षा के साथ गरज के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया. मौसम विभाग ने सलाह दी है कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों और उत्तरी अंडमान सागर पर वायुमंडलीय परिसंचरण सक्रिय है. इसकी वजह से मौसम की स्थिति में बदलाव की संभावना है. आरएमसी के अनुसार, उत्तरी अंडमान सागर पर मौजूदा चक्रवाती परिसंचरण के कारण बुधवार को मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब प्रणाली बनने की संभावना है.

यह प्रणाली पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगी और 2 अक्टूबर तक मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र में बदल जाएगी. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह प्रणाली दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर अपना प्रक्षेप पथ जारी रखेगी और 3 अक्टूबर के आसपास भूस्खलन की भी संभावना हो सकती है. चेन्नई में दिन भर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. शहर के कुछ इलाकों में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

इसके साथ ही कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई. 2 अक्टूबर को चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची और तिरुवन्नामलाई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. 3 अक्टूबर तक, भारी बारिश की चेतावनी चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, कल्लाकुरिची, अरियालुर, पेरम्बलुर, मयिलादुथुराई और पुडुचेरी तक पहुंच जाएगी. मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है. दक्षिण और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय जलक्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी, और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान सागर के तटीय क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में खराब मौसम की आशंका है. उत्तर-पूर्व और पूर्व-मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों में भी खतरनाक समुद्री स्थिति का अनुभव हो सकता है. अधिकारियों ने जनता से भारी बारिश के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है. मछुआरों को समुद्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सलाह का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है.