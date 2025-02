Rajasthan Budget 2025: राजस्थान सरकार आज पेश करेगी दूसरा बजट, लोगों को वित्त मंत्री दीया कुमारी से बड़ी उम्मीदें

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है. यह लगातार दूसरी बार होगा जब उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी (Deputy CM and Finance Minister Diya Kumari) प्रदेश का बजट पेश करेंगी. सरकार की ओर से यह बजट सुबह 11 बजे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस बजट में राज्य के विकास और लोगों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण घोषणाओं की संभावना है. हालांकि विपक्ष ने कहा है कि उन्हें सरकार से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं.

सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला आगामी बजट में विशेष रूप से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार सृजन से संबंधित योजनाओं पर जोर दिया जा सकता है. इसके अलावा, बजट में राज्य के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए नए प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा हो सकती है, जिससे आम जनता को सीधे लाभ पहुंचेगा. यह भी पढ़े: UP Budget Session 2025: ‘कानून व्यवस्था से लेकर एक्सप्रेसवे तक’, राज्यपाल आनंदी बेन के अभिभाषण की बड़ी बातें

#WATCH | Jaipur: Rajasthan Deputy CM and Finance Minister Diya Kumari will present the second Budget of CM Bhajanlal Sharma-led State Government, in the State Assembly today. pic.twitter.com/M9bUw0JQW6

— ANI (@ANI) February 19, 2025