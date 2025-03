VIDEO: '21 मार्च 2026 तक देश से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद': केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में किया बड़ा दावा, विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

HM Amit Shah on Naxalism: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि देश से नक्सलवाद को 21 मार्च 2026 तक पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कें, बैंक, एटीएम और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं बढ़ा रही है. ताकि वहां के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके. गृह मंत्री ने संसद में बताया कि सरकार की लगातार कोशिशों का ही नतीजा है कि कई नक्सली हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार ने असम जैसे राज्यों में चरमपंथी संगठनों के साथ शांति समझौते भी किए हैं, जिससे उग्रवाद को खत्म करने में मदद मिली है.

🚨"We Will Erase Naxalism Before March 31, 2026!"

Big claim by Amit Shah in the Rajya Sabha. pic.twitter.com/Rj768mmXNk

— Janta Journal (@JantaJournal) March 21, 2025