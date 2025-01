VIDEO: 'प्रयागराज के लिए सस्ती उड़ानों की व्यवस्था करें', AAP सांसद Raghav Chadha ने एयरलाइनों की मनमानी पर उठाए सवाल, महाकुंभ 2025 के लिए सरकार से की खास अपील

AAP Leader Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने महाकुंभ (प्रयागराज) के लिए हवाई टिकटों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. इसके साथ ही सरकार से सस्ती उड़ानें सुनिश्चित करने की अपील की है. उन्होंने 'एक्स' पर एक वीडियो जारी कर कहा, "प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में देश-विदेश से लोग पूजा-अर्चना करने और ध्यान लगाने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि एयरलाइंस ने इसे मुनाफा कमाने का मौका बना लिया है. एक नियमित फ्लाइट जो आमतौर पर 5,000-6,000 रुपये की होती है, अब 50,000-60,000 रुपये में मिल रही है."

उन्होंने एयरलाइंस की मनमानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे कई भक्तों के मन में निराशा है, जो उच्च टिकट कीमतों के कारण अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं.

The prices of Air-Tickets to Prayagraj have soared to unusually high levels compared to ordinary days. On behalf of all the devotees who wish to undertake the pilgrimage to the Maha Kumbh, I urge the Union Government to intervene and stop airlines from charging exorbitant fees,… pic.twitter.com/x9A9zH8CcX

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) January 28, 2025