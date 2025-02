VIDEO: स्वच्छ भारत अभियान की उड़ाई धज्जियां! नशे में धुत पुलिस कर्मी ने टीसी के ऑफिस के बाहर कर दी पेशाब, ग्वालियर के रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल

ग्वालियर, मध्य प्रदेश: देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बीजेपी के सभी नेता और मंत्री आएं दिन बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल होते है और स्वच्छता का नारा देते है, लेकिन सरकारी कर्मचारी ही जब स्वच्छता की धज्जियां उड़ाएं तो ये थोड़ा अजीब लगता है, ऐसी ही एक घटना सामने आई है. ये घटना ग्वालियर के रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है, जहांपर एक पुलिस एएसआई जो शराब के नशे में धुत था, उसने टीसी ऑफिस के ही डस्टबिन में पेशाब कर दी.

इसके बाद टीसी और कर्मचारियों ने उसको काफी डांटा, लेकिन पुलिस कर्मचारी बिलकुल भी होश में नहीं था. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स' @FreePressMP नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: बेशर्मी की हदें पार! शराब के नशे में धुत दरोगा ने बीच सड़क पर कार पर ही कर दी पेशाब, इंदौर का वीडियो आया सामने

नशे में धुत पुलिस कर्मचारी ने टीसी ऑफिस के बाहर की पेशाब

#WATCH | Drunk ASI Caught Peeing In Dustbin At TC Office Of Gwalior Railway Station#MadhyaPradesh #MPNews #gwalior pic.twitter.com/BnT3cPydRg

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) February 21, 2025