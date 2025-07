Fact Check: क्या सच में डोनाल्ड ट्रम्प के सामने FBI ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को गिरफ्तार किया, जाने इस वीडियो की सच्चाई

Fact Check: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो कुछ दिन पहले साझा किया था, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा उनके साथ बातचीत कर रहे और इसी दौरान एफबीआई के अधिकारी आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. बता दें की ये वीडियो एआई से बनाया हुआ है. इसमें हैरानी की बात ये है की इस वीडियो को खुद ट्रम्प ने भी शेयर किया था. वीडियो की थीम'कोई भी कानून से ऊपर नहीं थी. इस वीडियो में दावा किया गया था था कि ओवल ऑफिस में ओबामा को गिरफ्तार किया गया है.

इस वीडियो को अब भी X के Truth Seeker नाम के हैंडल पर देखा जा सकता है. ये भी पढ़े:एडिटेड Video से फैलाया जा रहा झूठ; विदेश मंत्री ने नहीं मानी पाकिस्तान के साथ जंग में राफेल के नुकसान की बात

एआई से बनाया हुआ है पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ़्तारी का वीडियो

Barack Obama Arrested in the Oval Office – AI-Generated Video Posted by Donald Trump on Truth Social

The former U.S. president is seen being detained by FBI agents in the clip, prompting laughter from the current American leader. pic.twitter.com/irKs5TAgNF

— Truth Seeker (@mib_63) July 21, 2025